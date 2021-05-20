بوتين يأمر بإجلاء مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة من غزة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرًا رئاسيًا يقضي بإجلاء مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الراغبين في مغادرة قطاع غزة، وسط تدهور الوضع الأمني هناك.



وقال بوتين - في بيان اليوم الخميس- : "إنه نظرا لتدهور الوضع في قطاع غزة بشكل حاد نتيجة العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية، يجب تأمين إجلاء مواطني روسيا والدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الموجودين في قطاع غزة والراغبين في مغادرته".



ارتفاع اعتداءات العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي إلى 230 شهيدًا؛ إثر الاعتداء على المناطق السكنية والبنى التحتية والمساجد والكنائس والمراكز الصحية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنًا، إضافة إلى 1710 إصابات بجروح مختلفة.



وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءه على مدن ومخيمات قطاع غزة، مستهدفًا المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع في قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 30 غارة عنيفة على مدينة غزة وشمال وجنوب القطاع، استهدفت خلالها طرقاً رئيسية ومواقع وأراضى شمال مدينة غزة وفي بلدة جباليا شمال القطاع وفي محافظة خان يونس جنوبا؛ ما أدى إلى إصابة 13 فلسطينيًا بجروح مختلفة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن أحد العمال الفلسطينيين أصيب بجروح خطيرة، إثر تعرضه للطعن الوحشي من مستوطنين جنوب يافا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين من الخليل، وأصابت 3 آخرين بالرصاص الحي واعتقلت أسيرا محررا.