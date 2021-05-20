السيطرة على حريق في «عشة» أعلى عقار بمنشأة ناصر

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق محدود نشب في عشة أعلى سطح عقار بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر في الأرواح أو إصابات.

- تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في عقار بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال تبين نشوب حريق في عشة أعلى عقار مكون من 3 طوابق، وتم فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى أسطح العقارات المجاورة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها وإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لبيان سبب اشتعال النيران، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.

- أسباب كثرة الحرائق في بداية الصيف

من جهته قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنين على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد تحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

وأضاف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق،أن "التخزين الخاطئ يعد أيضا من الأسباب الرئيسية في حدوث الحرائق، خاصة في هذه الفترة من العام التي نعيش فيها وفي ظل وجود شهر رمضان واعتياد المحال التجارية تخزين كميات كبيرة من السلع المختلفة بصورة خاطئة، وذلك بتقريبها من مصادر الكهرباء في الحوائط والأسقف، كما أن استخدام الأسلاك المغشوشة والمواد غير المطابقة للمواصفات يعد أيضًا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الكثير من الحرائق".

وأوضح "عبد القادر"، أن الأجهزة المعنية بهذا الأمر في وزارة الداخلية، والممثلة في الحماية المدنية، ترفع درجات الاستعداد في أوقات محددة من العام تحسبا لمثل هذه الحوادث، ومن هذه الأوقات بداية فصل الصيف وبداية ونهاية شهر رمضان، مضيفا “إذا المواطن لم يهتم بأمن نفسه وأمن أسرته ومكان عمله لن تستطيع الدولة وحدها أن تواجه مثل هذه الحوادث”.