الخميس 20 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق في «عشة» أعلى عقار بمنشأة ناصر

حريق
حريق

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق محدود نشب في عشة أعلى سطح عقار بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر في الأرواح أو إصابات.

- تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في عقار بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء. 

 وبالانتقال تبين نشوب حريق في عشة أعلى عقار مكون من 3 طوابق، وتم فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى أسطح العقارات المجاورة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها وإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لبيان سبب اشتعال النيران، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.

-  أسباب  كثرة الحرائق في بداية الصيف 

 من جهته قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنين على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد تحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

وأضاف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق،أن "التخزين الخاطئ يعد أيضا من الأسباب الرئيسية في حدوث الحرائق، خاصة في هذه الفترة من العام التي نعيش فيها وفي ظل وجود شهر رمضان واعتياد المحال التجارية تخزين كميات كبيرة من السلع المختلفة بصورة خاطئة، وذلك بتقريبها من مصادر الكهرباء في الحوائط والأسقف، كما أن استخدام الأسلاك المغشوشة والمواد غير المطابقة للمواصفات يعد أيضًا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الكثير من الحرائق".

 وأوضح "عبد  القادر"،  أن الأجهزة المعنية بهذا الأمر في وزارة الداخلية، والممثلة في الحماية المدنية، ترفع درجات الاستعداد في أوقات محددة من العام تحسبا لمثل هذه الحوادث، ومن هذه الأوقات بداية فصل الصيف وبداية ونهاية شهر رمضان، مضيفا “إذا المواطن لم يهتم بأمن نفسه وأمن أسرته ومكان عمله لن تستطيع الدولة وحدها أن تواجه مثل هذه الحوادث”. 

الحماية المدنية القاهرة السيطرة على حريق عشة منشأة ناصر

الأكثر قراءة

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

يتسع لـ10 آلاف شخص.. أبرز المعلومات عن مركز اللقاحات بأرض المعارض

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

«صحة النواب» تطالب بدراسة منح المصريين جرعة ثالثة من لقاحات كورونا

«حرام عليكم أنا قد أمكم».. 4 شباب يختطفون سيدة واثنان يتناوبان اغتصابها بالجيزة

«العدل» تستعرض أبرز خدمات تطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق المطورة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات حاسمة.. ماذا تفعل مصر لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة قريبًا؟

طيران الاحتلال الإسرائيلي يدك غزة بـ30 غارة جوية ويصيب 13 فلسطينيا

وزير الدفاع الأمريكي: العنف المتصاعد في غزة ليس حلًا