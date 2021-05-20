الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 5 في أسوان

صحة أسوان
صحة أسوان

أعلن الدكتور أيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عن زيادة أعداد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة،  لعدد 5 مراكز، وذلك  في إطار خطة الوزارة  لزيادة أعداد مركز تلقي لقاح كورونا ،  والتسهيل علي المواطنين في الحصول عليه.

واوضح حنفي، خلال بيان صحفي له، اليوم الخميس، أن تشمل زيارة المراكز في تلك المواقع وهم كالتالي :" مستشفي صدر أسوان ومعهد أورام أسوان ، و مستشفي دراو المركزي ، و إدارة نصر النوبة الصحية ، و إدفو غرب بمبني حي جنوب .

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان،  إلي أنه تم تجهيز هذه المراكز لتلقي المواطنين اللقاح، طبقا لمعايير مكافحة العدوى ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.


جدير بالذكر أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال  بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg   حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.


و يقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

و  فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.
و المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.
 

أسوان المواطنين الصحة وكيل وزارة الصحة فيروس كورونا

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