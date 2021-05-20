الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

زعيم «بوكو حرام» يُصاب بجروح خطيرة في محاولة انتحار

بوكو حرام
بوكو حرام

كشفت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، عن إصابة زعيم جماعة بوكو حرام بجروح خطيرة، بعد محاولته الانتحار لتجنب القبض عليه خلال اشتباكات مع الجهاديين المتحالفين مع تنظيم الدولة، حسبما أفاد مصدران استخباراتيان.

وكان فصيل بوكو حرام الذي ينتمي إليه شيكاو ومقاتلون من ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يقاتلون في ولاية بورنو الشمالية الشرقية، حيث أصبح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا القوة المهيمنة في التمرد الجهادي المستمر منذ أكثر من عقد في نيجيريا.

وتم الإبلاغ عن مقتل شيكاو ، الذي احتل عناوين الصحف الدولية عندما اختطف رجاله ما يقرب من 300 تلميذة في شيبوك في عام 2014 ، عدة مرات منذ أن بدأت جماعة بوكو حرام التمرد لأول مرة في عام 2009.

قال مصدر في المخابرات إنه بعد سلسلة من الاشتباكات تم حصار متشددو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا وبعض مقاتليه يوم الأربعاء، في معقل بوكو حرام بغابة سامبيسا حيث طالبوه بالاستسلام.

وقال المصدر “لتجنب القبض عليه ، أطلق شيكاو النار على صدره واخترقت الرصاصة كتفه” ، مضيفا: “أصيب بجروح بالغة”.

وأضاف المصدر أن بعض رجاله تمكنوا من الفرار معه إلى جهة مجهولة. 

وقال مصدر استخباراتي ثان إن شيكاو أصيب بجروح خطيرة بعد تفجير عبوات ناسفة في المنزل الذي كان يتحصن فيه مع رجاله.

ولم يرد الجيش النيجيري والمسؤولون على الفور على طلبات تأكيد الواقعة.

ستكون إصابة شيكاو الخطيرة أو وفاته بمثابة ضربة لجماعة بوكو حرام التي أضعفتها بالفعل الضربات الجوية العسكرية على قواعدها والانشقاقات بين رجاله.

وكانت قد قُتل أكثر من 40 ألف شخص ونزح أكثر من مليوني شخص عن ديارهم بسبب الصراع في شمال شرق نيجيريا ، وامتد القتال إلى أجزاء من تشاد والكاميرون والنيجر المجاورة.

برز تنظيم داعش في غرب إفريقيا باعتباره القوة الأقوى ، حيث نفذ هجمات معقدة على الجيش واجتياح قواعد الجيش. سيطر شيكاو على بوكو حرام ، المعروفة رسميًا باسم جماعة أهل السنة لداواتي والجهاد ، بعد مقتل مؤسسها محمد يوسف على يد الشرطة في عام 2009.

وتحت قيادة شيكاو، حولت بوكو حرام مساحات شاسعة من الشمال الشرقي إلى منطقة محظورة ، وأعلنت “الخلافة” في مدينة بورنو في غوزا في عام 2014.

 

 

اصابة جماعة بوكو حرام جروح خطيرة

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