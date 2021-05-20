اليابان تجيز لقاحي مودرنا وأسترازينيكا

أقرت لجنة حكومية يابانية استخدام لقاحي كوفيد19- المطورين من جانب شركتي موردنا وأسترازينيكا ليرتفع بذلك عدد اللقاحات المجازة في البلاد إلى ثلاثة، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الإذاعة اليابانية أن اجتماع اللجنة الحكومية خلص إلى أن اللقاحين فعالان ويعتزم وزير الصحة نوريهيسا تامورا إقرارهما رسميا غدا الجمعة.



ومن المتوقع أن تتيح الموافقة على لقاحين آخرين لمزيد من السكان إمكانية حجز مواعيد لتلقي التطعيم.



وصلت شحنات لقاحات مودرنا البلاد قبل أسابيع وكانت مخزنة بانتظار موافقة الهيئة التنظيمية.



وبدأت اليابان جهود التطعيم بموظفي الرعاية الصحية بعدما جرى إجازة استخدام اللقاح المطور من جانب فايزر وبيونتيك في فبراير، وبدأت تطعيم الأشخاص الذين تجاوزوا الـ65 عاما في أبريل.

وتعرقل التقدم من حينها بالثقافة الطبية المحافظة حيث استلزم إجراء تجارب سلامة محلية قبل إقرار اللقاحات ومن غير المسموح سوى للأطباء وأعضاء أطقم التمريض إعطاء اللقاحات.



ولم يتلق التطعيم سوى 8ر2 % من سكان الدولة الجزيرة.



يذكر أنه لدى اليابان صفقات لجرعات كافية من لقاحات "ام ار ان ايه" المطورة من جانب فايز ومودرنا لتطعيم نحو 110 ملايين شخص فوق الـ16 عاما.

وفي وقت سابق.. أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 5200 إصابة جديدة و73 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة- حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية امس- أن الوضع خطر في أجزاء من البلاد، كما أن هناك 1293 مريضًا بالفيروس بالوقت الحالي في حالة صحية حرجة، ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 58 مريضًا عن اليوم الذي سبقه.

وتناقس إدارة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوجا، ما إذا ستوسع نطاق حالة الطوارئ- المفروضة بالفعل في 9 محافظات من بينها العاصمة طوكيو- لتشمل أيضًا محافظة أوكيناوا جنوبي البلاد التي سجلت 203 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لنداء عاجل من حاكم المحافظة ديني تاماكي، حيث تكافح محافظته أسوأ ارتفاع حاد في إصابات كورونا.