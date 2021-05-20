محافظ بورسعيد: قرب انتهاء الأعمال بمنفذ الحي الإماراتى الجديد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن قرب انتهاء جميع الأعمال بمنفذ الحي الاماراتي الجديد وذلك استعدادا لتشغيل المنفذ بكامل قواه بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد الي المنفذ الجديد لمتابعة سير العمل به رافقه خلالها العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد والمهندسة هويدا شميس منطقة تعمير بورسعيد وحي الجنوب والشركة المنفذة للمشروع.

وتابع المحافظ كافة الأعمال التى يشهدها المنفذ الجديد والأعمال الإنشائية ، مشددا على الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت ، لافتا أن المنفذ تم تشغيله بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من كافة الأعمال ، مؤكدا أن المنفذ يتم تصميمه على أعلى مستوى ليتناسب مع الواجهة الحضارية والجمالية المحافظة ، ويحقق أعلى معدلات الأمان والنظام .



وأكد محافظ بورسعيد أن نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة، بما يتماشى مع مجمل التطورات بمحافظة بورسعيد ، وإقامة منفذ على أعلى مستوى يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها ، موضحا أن المنفذ فى موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل ، نظرا لأهمية موقعه على محور ٣٠ يونيو .

وكان قد عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة



واستعرض اللواء عادل الغضبان، مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة.



وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، مؤكدا على تذليل كافة العقبات التى تساهم فى سرعة إنجاز الأعمال الجارية.