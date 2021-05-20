الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حصريًا ولأول مرة.. دار المعارف تصدر أهم كتب الدراما وتعليم اللغة اليابانية

دار المعارف
دار المعارف

توجت مؤسسة دار المعارف مجهوداتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مؤسسة اليابان (أكبر المؤسسات الثقافية في اليابان) لتوقيع عقود نشر وطبع وتوزيع أهم كتب تعليم اللغة اليابانية (ماروجوتو (Marugoto) مبادئ اللغة والثقافة اليابانية - المستوى الأول)، لتكون أول دار نشر مصرية وعربية يتم منحها الحق الحصري في طباعة ونشر هذا الكتاب خارج دولة اليابان، كما تم منح الحق لمؤسسة دار المعارف لتكون الموزع الحصري لهذا الكتاب في مصر والوطن العربي وتركيا وإيران.

ويفيد نشر وتوزيع هذا الكتاب في مصر والعالم العربي، أنه يعتبر الكتاب التعليمي الأساسي لتعليم مبادئ اللغة والثقافة اليابانية، وهو ما سيوفر محتوى أكاديمي معتمد لكافة الدارسين للغة اليابانية في المدارس والجامعات اليابانية في العالم العربي والمراكز التعليمية المتخصصة في تعليم اللغة اليابانية.

على جانب آخر، استطاعت مؤسسة دار المعارف أن تفوز بالمركز الأول الخاص بتنفيذ مشروع ترجمة ونشر الأعمال المسرحية اليابانية في الدول المتحدثة باللغة العربية، وذلك وفقا لنموذج المواصفات المعلن من خلال مكتب مؤسسة اليابان بالقاهرة، حيث سيتم طبع ونشر وتوزيع 5 كتب أدبية لكبار الأدباء اليابانيين مترجمة إلى اللغة العربية لتنشر لأول مرة وبشكل حصري في مصر والعالم العربي.

من أجل انتشارًا أوسع في مصر والوطن العربي وحتى يحقق المشروع أهدافه المأمولة وهو الوصول بالأعمال الأدبية اليابانية الهامة إلى أكبر قاعدة من القراء المهتمين بالأدب بشكل عام في مصر والعالم العربي، فقد قررت مؤسسة دار المعارف طباعة كمية 25 ألف نسخة للكتب الخمسة.

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