الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية تحذر من التراخي في مواجهة كورونا في ظل تراجع إصابات أوروبا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

حذر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من التراخي  في مواجهة جائحة كورونا في ظل تراجع حالات الإصابة بالفيروس في أوروبا.


وقال هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن عدد الإصابات الأسبوعية بالمنطقة تراجع بنسبة 60% خلال شهر من 7ر1 مليون حالة إلى 685 ألف " ولكن هذا التقدم هش".


وأضاف كلوج " لقد مررنا بهذا الوضع من قبل. علينا أن لا نرتكب نفس الأخطاء التي ارتكبناها خلال نفس الوقت من العام الماضي، التي أدت لارتفاع حالات الاصابة بالفيروس، وشهدت تحمل الأنظمة الصحية والمجتمعات والاقتصاديات مجددا الوطأة الكبرى من الجائحة".


وأوضح "لقد تعلمنا درسنا بصورة صعبة. نحن نتجه نحو المسار الصحيح ولكن علينا أن نبقى حذرين في التعامل مع الفيروس الذي أودى بحياة نحو 2ر1 مليون شخص في هذه المنطقة".


وأكد كلوج أن الجائحة لم تنته بعد، مضيفا أن هناك احتمالية ارتفاع حالات الاصابة مجددا في فصل الصيف بسبب الزيادة المتوقعة في  التنقل و الانشطة والتجمعات.


وشدد كلوج على الحاجة للاستمرار في الحذر، على الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم. وقال " اللقاحات ربما تكون الضوء في نهاية النفق، ولكن لا يجب أن يعمينا هذا الضوء".


وذكرت المنظمة أن أكثر من 50 دولة أوروبية، تشمل تركيا وروسيا وأوكرانيا، سجلت نحو 54 مليون حالة إصابة حتى الآن، بينها 13ر1 مليون حالة وفاة بالفيروس.

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