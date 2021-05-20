في لقاء مع السفير البلجيكي بالقاهرة.. دار المعارف في تعاون ثقافي مصري – بلجيكي

استقبل سعيد عبده مصطفى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع ورئيس اتحاد الناشرين المصريين واتحاد الموزعين العرب، السفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس، سفير دولة بلجيكا بالقاهرة، حيث استعرضا كافة سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات (النشر المشترك، الطباعة، التوزيع، الإعلان، والتدريب) التي يمكن التعاون والتكامل فيها، لما تملكه مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع من إمكانات وسابق خبرات كبيرة قادرة على تحقيق هذا التعاون بما يعود بالفائدة المشتركة على كافة الأطراف، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وجود مثل هذا التعاون لتحقيق التكامل والتقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين المصري والبلجيكي.

وقد حضر الجلسة التي عقدت بمقر الشركة القومية للتوزيع العديد من القيادات العاملة بالمؤسسة والشركة، حيث رحب سعيد عبده مصطفى بالسفير، وطرح عليه كافة الإمكانيات التي يمكن توفيرها لتكليل النجاح لهذا التعاون.

وأعرب السفير البلجيكي عن شكره وتقديره لهذا الاستقبال، وأكد أهمية ومكانة مؤسسة دار المعارف كمنارة للمعرفة، مشيرًا إلى أمله لتنفيذ مشروع ثقافي معرفي كبير بين الجهتين، وأنه سيواصل العمل على تحديد الخطوات التي يمكن البدء بها بعد التشاور مع الحكومة البلجيكية، معربًا عن أفكاره الخاصة مثل: إقامة معرض للرسوم التي تروج لبلجيكا، عقد دورات أو ورش عمل (أون لاين) لمتخصصين بلجيكيين في مجال كتابة ورسوم الكوميكس مع مجموعات من الطلبة أو المتدربين أو الموهبين المصريين، عمل مسابقة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالسفارة عن الرسوم والكتابة البلجيكية.

وقد رحب سعيد عبده مصطفى بذلك، وأضاف عليها، أهمية قيام السفارة البلجيكية بدعم عملية النشر المتبادل ما بين الناشرين المصريين والبلجيكيين، من خلال تقديم منح ترجمة بالإضافة إلى عقد جلسات أو توفير وسائل اتصال مشتركة ما بين الناشرين من البلدين، ووعد السفير بأن تكون تلك الاقتراحات محل للدراسة والعرض على وزارتي الخارجية والثقافة البلجيكية لتقديم الميزانية التي تساعده على تنفيذ ذلك.