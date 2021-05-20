الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكرملين»: بوتين لن يشارك في قمة «الصحة العالمية» غدًا في إيطاليا

بيسكوف
بيسكوف

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة "الصحة العالمية 2021"، التي تستضيفها إيطاليا غدًا الجمعة.


وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "لن يشارك الرئيس فلاديمير بوتين في هذه القمة، ومشاركته غير مخطط لها".. مضيفا "أن بوتين سيشارك غدا في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي للأعلى".


وتستضيف إيطاليا غدا الجمعة، قمة الصحة العالمية لهذا العام، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية.


وذكرت الحكومة الإيطالية أن القمة ستُختتم باعتماد بيان مشترك حول مبادئ الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية وتبادل الخبرات وضمان التضامن الدولي وجمع الأموال لمكافحة وباء "كورونا".
 

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 164 مليونا و914 ألفا و739 حالة.


وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و417 ألفا و982 حالة.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

الكرملين إيطاليا بيسكوف بوتين

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