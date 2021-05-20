في عمر أبنائها.. 4 يختطفون سيدة خمسينية و2 يغتصباها في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في القبض على اثنين من 4 شبان اختطفوا سيدة في الخمسينات من عمرها إلى غرفة مهجورة بمنطقة ساقية مكي، وتناوب اثنين منهم على اغتصابها تحت تهديد السلاح وفروا هاربين، وتم إعداد مأموريات لضبط المتهمين الآخرين.

- تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من ربة منزل، تفيد فيه بقيام مجهولين باغتصابها داخل غرفة مهجورة بمنطقة ساقية مكي، بدائرة القسم، و انتقل الرائد مصطفى عبد الله، رئيس مباحث قسم الجيزة، إلى محل البلاغ وبإجراء التحريات والفحص الأولي تبين صحته.



- تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة

شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة و توصلت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن وراء الواقعة 4 شبان، وأن المجني عليها أثناء سيرها ليلا في الشارع بالقرب من منزلها استوقفها المتهمون واصطحبوها عنوة تحت تهديد السلاح، إلى غرفة مهجورة بمنطقة ساقية مكي وتناوبوا على اغتصابها عنوة.

- نتائج التحريات

واضافت التحريات ان المجني عليها متزوجة ولديها 3 أبناء أكبرهم 27 عاما متزوج وخرجت ليلا لشراء بعد احتياجات المنزل، وبفحص خط سير المجني عليها ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة وسرد المجني عليها لمواصفات المتهمين، نجح فريق البحث في تحديد هويتهم وعقب تقنين الإجراءات واعداد عدد من الاكمنة المتحركة والثابتة، تمكن رجال المباحث من ضبط 2 منهم في أحد الأكمنة المعدة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- عقوبة الاغتصاب

ويُعاقَب على اغتصاب الإناث بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 15 سنة). والعقوبة المشددة نص قانون العقوبات على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد أي 25 سنة، وهذه الظروف هي: أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم: الأب والجد.