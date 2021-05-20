الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«كورونا» يجبر سريلانكا على تعليق الرحلات الجوية 10 أيام

كورونا
كورونا

أعلنت سريلانكا تعليق الرحلات القادمة للبلاد لمدة 10 أيام بدءا من الغد الجمعة، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد.
وأوضحت هيئة الطيران المدني السريلانكية - وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس- أنه سيتم السماح للمسافرين بمغادرة البلاد، كما سيتم السماح للمسافرين المارين من خلال المطارات السريلانكية بالبقاء لمدة تقل عن 12 ساعة.
وأضافت أنها ستسمح أيضًا بتحويلات الطوارئ إلى مطاراتها وعمليات الشحن والطائرات المحملة بالإغاثات الإنسانية في الفترة ما بين 21 وحتى 31 مايو الجاري، مشيرة إلى أن القيود الجديدة المفروضة تأتي في ظل ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الشهر الماضي.
من جهتهم، قال مسئولو الصحة: "إن هذا الارتفاع مرتبط بتجمع الأفراد وتواجدهم في مراكز التسوق خلال الاحتفال بالسنة السنهالية الجديدة أو ما يعرف بـ"العام الجديد التقليدي" في البلاد".
يذكر أنه وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في سريلانكا حتى أمس الأربعاء، إلى 142 ألفا و746 حالة، فيما بلغت الوفيات 1015 حالة.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 164 مليونا و914 ألفا و739 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و417 ألفا و982 حالة.
كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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