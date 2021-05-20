الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لشخص اشترك مع آخرين فى قتل شاب بسبب خلافات بالشرقية

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد لشخص، اشترك مع آخرين “ سبق محاكمتهم ”، فى قضية قتل شاب بقرية ميت سهيل بسبب خلافات الجيرة، وكان المتهم قد حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، وقام بعمل إعادة إجراءات وعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا.

البداية منذ عامين، حينما تلقى مركز شرطة منيا القمح، بلاغا من مستشفى منيا القمح العام بوصول "صبري عبد الحليم" 30 عاما جثة هامدة، وإصابة شقيقه.

وتبين من التحريات قيام 8 أشخاص بقتل المجني عليه،  بسبب وجود خلافات سابقة بين ذوي المجني عليه والمتهمين، ومحاولة كل من الطرفين عقد جلسة عرفية لحل النزاع القائم فيما بينهم، وعلى إثر تلك الخلافات اتفق المتهمون فيما بينهم على قتل المجنى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء وخرطوش.

 وقد تم تحديد 8 من المتهمين والقبض عليهم، وبالعرض على النيابة العامة، احالتهم لمحكمة الجنايات، والتى قضت فى جلسة سابقة، بإعدام المتهم الأول والمؤبد لـ7 من أقاربه، وقام المتهم المذكور سالفا، بعمل إعادة إجراءت، ليتم إصدار الحكم عليه اليوم.

وفى ذات السياق، كانت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، قد قضت بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم  أول العاشر، يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط "مصطفى ف م" 52 سنة مورد مواد غذائية، و"أسامة س س "23 سنة سائق، و "أحمد ع أ" طالب، و جميعيهم مقيمين بالقليوبية، وبحوزتهم 30 طربة حشيش، بقصد الاتجار والتربح، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

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