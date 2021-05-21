نائب وزير الاتصالات يشيد بجهود جامعة الأزهر في تدريب وتنمية طلابها تكنولوجيا

الدكتور خالد العطار يشيد بمستوى أداء خريجي جامعة الأزهر العاملين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أشاد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في نشر الوسطية والاعتدال في العالم، جاء ذلك خلال استقباله رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مسؤول ملف التحول الرقمي بجامعة الأزهر، بمكتبه بالقرية الذكية، بحضور الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، لبحث آفاق التعاون في مجال التحول الرقمي وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية. تلبية لاحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي غير النمطي في مجالات تكنولوجيا المعلومات، انطلاقًا من أن التكنولوجيا هي القوة الدافعة لعجلة التنمية.

- إشادة بمستوى طلاب وخريجي جامعة الأزهر



كما أشاد نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمستوى خريجي جامعة الأزهر العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، مؤكدًا أنهم نماذج مضيئة ومعاول بناء يعتمد عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحول الرقمي أصبح متطلبًا ضروريًّا وليس رفاهية، مشيرًا إلى أن المخطط الإستراتيجي لمصر 2030م يضع ملف التحول الرقمي على رأس أولوياته، والحكومة تعمل على التحول الرقمي الشامل لجميع قطاعات الدولة.

- مناقشة ملف التحول الرقمي ومتطلبات تحقيقه



و من جهة أخرى ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مسئول ملف التحول الرقمي بجامعة الأزهر، اجتماعًا ضم الموظفين بالإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة أنه أجرى زيارة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقى خلالها مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق لمناقشة ملف التحول الرقمي ومتطلبات تحقيقه، لكون ذلك توجه للدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

- إنشاء قاعدة بيانات لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم



وأوضح رئيس الجامعة أن العمل الجماعي بروح الفريق الواحد من شأنه أن ينعكس دوره الإيجابي على المؤسسة ويشعر به الجميع، كما تنعكس مخرجاته على العملية التعليمية، وطالب رئيس الجامعة بتضافر الجهود للانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم، تتضمن البيانات الرسمية لكل شخص ينتمي لجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بإنشاء وتأسيس أكبر داتا سنتر تستوعب بيانات جميع منسوبي الجامعة من أسوان وحتى الإسكندرية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، والأستاذ حامد سيد إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام.

جدير بالذكر أن عدد طلاب جامعة الأزهر 385 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 20 ألف طالب وافد يمثلون أكثر من 100 دولة، ويدرسون في 88 كلية في أكثر من 200 برنامج أكاديمي