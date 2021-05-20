«الصحة العالمية»: سكان الإقليم حصلوا على 50 مليون جرعة من لقاح كورونا

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن إجراءات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، لافتاً إلى أن سكان الإقليم لم يحصلوا إلا على 50 مليون جرعة فقط.

وأضاف أن هناك بلدانًا وفرت اللقاح لـ80% من سكانها، وهناك بلدان لم توفر 1% من اللقاحات للمواطنين.

وأكد أن التطعيم من أكثر الأدوات الفعالة في جائحة فيروس كورونا، كما أنه وسيلة لحماية أنفسنا وأحبائنا من الإصابة وميزة للقضاء على الفيروس وتقليل الأعراض المصاحبة للفيروس.

وأضاف: “الباب مفتوح ليس فقط للإصابة بالكورونا، وإنما لتحور الفيروس ولا يمكن القضاء عليه إلا بالتطعيم”.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر للأيدي، لافتاً إلى أن التطعيم لا يعني أن نتخلى عن الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، عن بعد، لمناقشة تطورات جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19 في إقليم شرق المتوسط، والتداعيات الصحية للنزاع المسلح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويسلط المؤتمر الصحفي الضوء على آخر التطورات المتعلقة بجائحة كوفيد- 19، وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب الآثار الصحية للنزاع المسلح على الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطورات الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديث حول أوضاع جائحة كوفيد- 19 في الإقليم.

يشارك في المؤتمر الصحفي الذى تعقده منظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة، والدكتور إيفان هوتين، مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.