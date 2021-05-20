فلسطين: ارتفاع عدد القتلى فى الضفة والقطاع إلى 259

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى في الضفة والقطاع إلى 259 وأكثر من 8000 جريح.

وكثّفت إسرائيل غاراتها على أهداف في قطاع غزة، فجر الخميس، بينها شوارع في جباليا شمال القطاع، وأفاد إعلام فلسطيني بوجود إصابات بغارة إسرائيلية على منزل في جنوب غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان أنها وجّهت ضربة صاروخية كثيفة وثقيلة لمدن إسرائيلية بينها تل أبيب. بيان الفصائل الفلسطينية قال إن القصف استهدف أيضا أسدود وعسقلان وسديروت.

وظهر الخميس، طالت دفعة صواريخ فلسطينية جديدة، بئر السبع، وقبلها طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان المستوطنات المحاذية لحدود قطاع غزة التزام المنازل والبقاء قرب الملاجئ.

وأفادت قناة العربية، في وقت سابق بإطلاق صاروخ "كورنيت" على حافلة جنود إسرائيليين قرب حدود قطاع غزة، ووردت لاحقا أنباء عن إصابة جندي إسرائيلي، وزعم الجيش الإسرائيلي أن الحافلة كانت خالية.

القبة الحديدية

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباح الخميس أطلقت نحو 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث سقطت 10 منها داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية 90% منها وفق سياسة الاعتراض".

وأضاف البيان: "منذ بداية الحملة أطلق 4070 صاروخًا من غزة نحو إسرائيل حيث سقط 610 داخل غزة، نسبة نجاح القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ بلغت 90%".

ونقلت شبكة "سي إن إن"عن قيادي من حماس قوله إن وقف إطلاق النار سيعلن خلال 24 ساعة، كما نقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن القيادي في حماس موسى أبومرزوق القول: "أعتقد أن جهود وقف النار في غزة ستنجح.. أتوقع أن يحدث وقف النار خلال يوم أو يومين بتوافق مشترك".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لقصف جميع الأهداف المتبقية، بما فيها الأنفاق والقوة البحرية والصواريخ الثقيلة، التابعة لحركة حماس.

ونقلت القناة عن مصادر مصريةإلى أنه تم التوصل إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، قد يعلَن عنه خلال ساعات.

وقال وزير المخابرات الإسرائيلي إن الضغوط كبيرة لوقف النار وسنفعل ذلك عندما نحقق أهدافنا.

وقبلها، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصرار تل أبيب على مواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق هدفها واستعادة الهدوء.

تصريحات نتنياهو جاءت عقب اجتماع عقده الأربعاء مع مجموعة من المسئولين الأمنيين والعسكريين.