الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات «متحرّش طنطا»: «كنت تحت تأثير حالة جنسية أفقدتني التمييز»

تحرش
تحرش

تجري النيابة العامة في طنطا  بمحافظة الغربية، تحقيقات موسعة مع المتهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع، والمعروف إعلاميا ب"متحرش طنطا" عقب قيامه بإشارات وأفعال خادشة للحياء.

وقالت مصادر قانونية مطلعة على سير التحقيقات، أن المتهم ادعى في التحقيق أنه مصاب بعقدة وعندما قام بكشف عورته للفتاة، لم يكن يشعر بما يفعل وأنه شاهدها تقوم بتصويره ولم يحاول الهروب لأنه كان تحت تأثير حالة جنسية افقدته القدرة على التمييز والتصرف الصحيح.

-  النيابة تأمر بعض الفيديو على خبير فني 

ومن جانبها أمرت النيابة العامة بعرض الفيديو المسجل على خبير فني لإعداد تقرير حول محتوى الفيديو وتحديد الأشخاص الظاهرين به كما طلبت مكن المباحث تفريغ الكاميرات حول الواقعة لبيان رصدها من عدمه.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك لقيام قائد سيارة بمعاكسة إحدى الفتيات بالغربية، والتي أطلق عليها متحرش طنطا، وألقت القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

 وقالت الوزارة، «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على صفحة إحدى الفتيات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مدون أسفله قيام قائد سيارة ملاكي بمعاكستها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، وقيامه بعمل إشارات خادشة للحياء وكذا بعض الأفعال المخلة بالآداب داخل السيارة» وأضافت: «بالفحص تم تحديد قائد السيارة وتبين انه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- النيابة تستمع لأقوال صاحبة الواقعة

 وكانت دعاء محمد، طالبة بكلية الآداب بجامعة طنطا وصاحبة واقعة «تحرش طنطا كشفت أن نيابة ثان طنطا، طلبت منها الحضور لسماع أقوالها في واقعة التحرش والفعل الفاضح. 

 وأوضحت فتاة واقعة التحرش وأدلت بأقوالها أمام وكيل النيابة بكل تفاصيل الواقعة، والتي حدثت أول أيام عيد الفطر، خلال تواجدها في مدينة طنطا، لقضاء إجازة عيد الفطر مع زميلاتها، وأنه ظل يطاردها نحو 20 دقيقة ما اضطرها للصعود فوق رصيف الشارع، ثم اختفى بعدها لتجده بعد دقائق يقف بسيارته أمامها ويفعل هذا الفعل الفاضح. وكشفت الفتاه أنها حررت محضر رقم 3702 إداري ثان طنطا، تتهم فيه قائد سيارة ملاكي بفعل فاضح في الشارع، ومحاولة التحرش بها، وهو ما دفعها لتحرير محضر بالواقعة، وتقديم فيديو وثقت به الواقعة. 

 

وكان انتشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وبالفحص تبين بان فتاة تدعي «دعاء» قامت تعرض شاب واعترض لطريقها وخلع ملابسه أمامها، وعندما لاحظ قيامها بتصويره توقف عن فعلته وقام بارتداء ملابسه وفرا هاربا. وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة من ضبط عدد كبير من جرائم التحرش في المواصلات العام في الشوارع والحدائق العامة

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