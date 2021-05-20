«شكري»: نواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال استقباله لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، على استمرار مصر لمساعيها واتصالاتها المكثفة الرامية لإنهاء التصعيد الحالي بالأراضي الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أكد على مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

دور مصر محوري للتهدئة

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، أكدت في تقرير سابق أن القاهرة تبذل جهودا كبيرة للوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار بعد صراع دموى حصد أرواح العشرات من الأبرياء الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وفى الوقت الذى أكد فيه كاتب بوكالة "بلومبرج" الأمريكية إن دور مصر محوريا للتهدئة، كشفت صحف عالمية أخرى عن جهود دولية لوضع نهاية للقتال.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الدلائل تظهر أن وقف إطلاق النار قد يكون وشيكا، حيث تكتسب الجهود المصرية زخمًا بين الفصائل في غزة، فيما، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للوساطة المصرية.

الرئيس الفرنسي: من الضروري إنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية

وقال ماكرون إنه كان يجري مناقشات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردنى، الملك عبد الله "لنكون قادرين معًا على رؤية كيفية تقديم اقتراح ملموس"، وقال إنه "من الضروري للغاية" إنهاء الأعمال العدائية.

واتفق هو والرئيس السيسي على أنه "من الضروري للغاية" إنهاء الأعمال العدائية، وفقًا لمكتب ماكرون، الذى أكد أن الرئيس جدد دعمه لجهود الوساطة المصرية.

كما انخرط وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع نظرائه الأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين والأردنيين والمصريين.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن فرنسا دعت إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن العنف، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة لم تطالب حتى الآن بإنهاء الاشتباكات، وحصرت جهودها العامة في الحث على تقليص الهجمات.

وعرقلت واشنطن مرارا مساع أمام مجلس الأمن الدولي لصياغة بيانات مشتركة تدعو إلى إنهاء القتال. وجاء الرفض الأمريكي الأخير في اجتماع لمجلس الأمن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء انتهى مرة أخرى دون بيان، مع استمرار الضربات الجوية وإطلاق الصواريخ حتى الليل.

وقالت إن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المسئولين في جنوب البلاد أن القتال يمكن أن ينتهي "في غضون عدة أيام".