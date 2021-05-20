محافظ أسيوط يبحث آخر المستجدات والإجراءات لإنشاء مركز متكامل للمعلومات

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مدير مركز المعلومات والمرافق الأساسية بالمحافظة المهندسة رانيا مجدي، لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات التي تم اتخاذها في إنشاء مركز متكامل للمعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية ليكون مركزاً متخصصاً في رفع المرافق ووضعها في صورة خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية).



يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المركز وبدء العمل الفعلي به على أرض الواقع بحيث يضمن استمرارية تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكفاءة وبطريقة سهلة وميسرة، موضحاً أن مركز معلومات شبكات المرافق يساعد في إمداد مخططات المحافظة والمراكز والمكاتب الاستشارية والهندسية وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق تحت الأرض ومخطط عام للأعمال الانشائية والمشروعات البنية الأساسية كـ (الكهرباء، والغاز الطبيعي ، والتليفونات ، والمياه ، والصرف الصحي) على مستوى المحافظة والتحديث المستمر لها باستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية وذلك للحد من أعمال الحفر العشوائي والحفاظ على المرافق تحت الأرض واصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني.



وأوضحت المهندسة رانيا مجدي أن محافظ أسيوط يولي اهتماماً خاصاً بإنشاء وتفعيل مركز متكامل لمعلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة، وهو ما يظهر جلياً في تحقيق عدد من الإجراءات والخطوات الجادة والسريعة في إنشاء المركز خلال الفترة الماضية من بينها تخصيص مقر للمركز بمبنى حي غرب الجديد الجاري تشطيبه والانتهاء منه بمنطقة الخضرية بالقرار رقم 8 لسنة 2020 بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه مقدمة كمنحة من وزارة التعاون الدولي، مشيرة إلى التعاون مع هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية، حيث سيتم توريد عدد من الأجهزة من بينها (رادار أرضي بعمق 8 متر، والرفع المساحي، وكشف أغطية معدنية، تحديد مسارات كابلات،.. وغيرها) من قبل الهيئة العربية للتصنيع بالإضافة إلى أجهزة حاسب آلي وأخرى مكتبية، مضيفة أن المحافظة ستقوم بدعم وتوفير باقي الأجهزة والمعدات اللازمة تمهيداً لتشغيل المرحلة الأولى لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية.

محافظ أسيوط يلتقي مدير وحدة مركز المعلومات والمرافق الأساسية (2)