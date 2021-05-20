وزيرة الثقافة لـ«الدستور»: «المبدع الصغير» تهدف لبناء جيل قادر على تحقيق الأحلام

أكثر من 4 آلاف يتقدموا لجائزة المبدع الصغير

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير، التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اقتربت على الانتهاء من اختيار الأعمال الفائزة التي تقدمت للجائزة.

وأضافت "عبد الدايم" في تصريحاتها لـ"الدستور"، أن الجائزة المبدع الصغير تقدم لها منذ أن تم فتح باب الاشتراك فيها حتى إغلاقه أكثر من 4 آلاف طفل من محافظات مصر المختلفة، مؤكده أنه حال الانتهاء من أعمال اللجنة واختيار الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، سيتم الإعلان عنهم في الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن الجائزة تهدف إلى بناء جيل جديد قادر على تحقيق الأحلام والطموحات، كما أنها تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة، وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

وأوضحت أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، ويتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافى والفني وتوفير الوسائل اللازمة لتشجيع ذلك.

وأكدت أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، إلا أن الدولة المصرية لم تغفل الاهتمام بالثقافة، والنشء، لأنهم بناء المستقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على إصدار القانون رقم204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، إذ تمنح هذه الجائزة سنويًا، لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون.

وتتمثل فروع جائزة المبدع الصغير، في فرع القصة الشعر، المسرحية، مسرحية قصيرة الرسم، آلات وترية وهى " آلة الكمان، التشيللو"، الغناء، فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية، فرع الابتكارات العلمية، وتبلغ القيمة المالية لكل فرع من فروع الجائزة 40 ألف جنيه، وتقسم إلى فئتين عمريين، من سن 5 حتى 12 سنة، ومن 12حتى 18 سنة.