الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تسجل 229 حالة وفاة و12 ألفا و994 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 12 ألفا و994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيانها اليومي - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليونين و804 آلاف و632 إصابة مؤكدة، من بينها 5 آلاف و81 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أنه تم تسجيل 229 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 77 ألفا و 994 حالة وفاة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس بلغ مليونين و 290 ألفا و613 متعاف حتى الآن، فيما خضع 18 مليونا 551 ألفا و61 شخصا لفحص الکشف عن الإصابة بفيروس "کوفید ـ 19" في أنحاء إيران حتی الآن.


إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 164 مليونا و914 ألفا و 739 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و417 ألفا و 982 حالة.


كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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