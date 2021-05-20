«سبوتنيك V».. كل ما تريد معرفته عن اللقاح الروسي الذي تعاقدت عليه مصر مؤخرًا

لقاح جديد

لا يدور الحديث الآن في دول العالم عن فيروس كورونا، إلا بشأن اللقاحات التي أنتجتها عدد من الدول، وتم توزيع جرعات ضخمة منها على باقي الدول، من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين والسكان في المرحلة الأولى من اللقاحات.

ويعتبر لقاحي "سينوفارم وأسترازينيكا"، هما الأكثر انتشارًا واستخدامًا في معظم دول العالم، إذ يتم استخدامهم حاليًا في مصر من أجل تلقيح المواطنين بحسب اتفاق "كوفاكس" الذي وقعت عليه وراعته منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وربما العالم على مشارف تجريب لقاح جديد وهو "سبوتنيك V" الروسي، إذ أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تعاقد مصر على 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيكV " بالإضافة إلى 20 مليون جرعة أخرى من لقاح جونسون آن جونسون المضافين لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الاتفاق بخصوص استيراد اللقاح الروسي إلى مصر على مراحل حتى نهاية العام الجاري، وسبق أن أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في أبريل عن إبرامه عقدًا مع شركة "Minapharm" المصرية للأدوية وشركة "ProBioGen" التابعة لها ومقرها في ألمانيا.

وهذا الإتفاق يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من "سبوتنيكV" في مصر سنويًا في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا الاتفاق اعتبارًا من الربع الثالث من العام الجاري، وتتلقى مصر الشحنات تباعًا.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك" اسمه جديدًا على الأذان بعد الانتشار الواسع الذي حققه لقاحي "سينوفارم واسترازينيكا" مؤخرًا، لذلك ترصد "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل ذلك اللقاح الجديد الذي تعاقدت عليه مصر مؤخرًا قبل أن تتسلم شحنات منه.

"سبوتنيك" هو لقاح روسي الصنع، ولكن بحسب المعلومات المتاحة على الموقع الخاص باللقاح والذي يحمل نفس اسمه، فإن "سبوتنيك" هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد.

ليس ذلك فقط، ولكن قبل مصر تم تسجيله في أكثر من 65 دولة، بعدما شاركة أكثر من 31 ألف متطوع في التجارب السريرية التي تجرى بعد تسجيل للقاح في روسيا، ويجرى الطور الثالث من الدراسات السريرية للقاح في الإمارات العربية المتحدة والهند وفنزويلا وبيلاروس.

فاعلية لقاح سبوتنيك تصل إلى 90% وهو واحد ضمن ثلاث لقاحات آخرى هي الوحيدة التي وصلت إلى نسبة الفاعلية تلك، والتي تم احتسابها عند مستوى 91.6% بالاستناد إلى بيانات 19866 متطوعًا تلقوا الحقنتين الأولى والثانية من اللقاح.

ويتكون اللقاح من جرعتين تصل سعر الجرعة الواحدة إلى 10 دولارات في الأسواق الخارجية، ومن المقرر أن تتبع روسيا إتفاقية "كوفاكس" للتوزيع العادل حيث يتولى الشركاء الدوليون للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في الهند والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى إنتاج اللقاح لتوريده إلى السوق العالمية.

وسمي اللقاح نسبة إلى اسم أول قمر صناعي سوفييتي، وأعطى إطلاق "سبوتنيك -1" في عام 1957 دفعة جديدة لأبحاث الفضاء حول العالم، وشكل ما يسمى بـ "لحظة سبوتنيك" بالنسبة للمجتمع العالمي، لذلك أطلق عليه اسم لقاح سبوتنيك.

ويعتبر اللقاح الروسي فعال ضد جميع سلالات فيروس كورونا الجديدة، وفقًا لنتائج الدراسات المختبرية لمركز الجمالية القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، والتي نشرها كاملة الموقع الخاص باللقاح على الانترنت، كذلك لم يتم تسجيل أي أحداث سلبية خطيرة بعد التطعيم.

ويؤكد الموقع أن روسيا تتمتع بأكبر ثقة كمنتج للقاحات إلى الولايات المتحدة، ويعتبر لقاح سبوتنيك هو أكثر اللقاحات شهرة، لأنه نتاج إحدى أشمل الدراسات العالمية للقاحات والتي أجرتها YOUGOV في 11 دولة، وأول دراسة تجرى في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.