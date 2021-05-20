الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الصحة العالمية»: تضييقات وأضرار بسيارات الإسعاف تمنع دخول الإمدادات إلى غزة

الدكتور أحمد المنظرى
الدكتور أحمد المنظرى

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية أسفر عن أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالعديد من المنشأت الصحية والمختبر الخاص بإجراء اختبارات كورونا.

وأضاف المنظري: "يعانى قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات إلى جانب تضييقات من الاحتلال لدخول الإمدادات على الحدود وكذلك الضفة الغربية، فضلا عن أضرار بسيارات الإسعاف واقتحام المنشآت الصحية". 

وطالبت المنظمة بوضع حد للأعمال العدائية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بدخول الامتدادات الطبية وعلاج المصابين خارج غزة، مطالة المجتمع الدولي بدعم هذه الجهود.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، عن بعد، لمناقشة تطورات جائحة فيروس كورونا في الإقليم، والتداعيات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويسلط المؤتمر الصحفي الضوء على آخر التطورات المتعلقة بـجائحة كورونا وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب الأثار الصحية لاعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطورات الوضع الصحي في.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد  بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة، والدكتور إيفان هوتين، مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن إرسال 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه إلى دولة فلسطين لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن هناك، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الوزيرة أن شحنة المساعدات الطبية تشمل مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، مستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى ماسكات أكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، واسطوانات أكسجين، وسرنجات ومضخات للمحاليل.

الصحة العالمية العنف في الأراضي الفلسطينية الإصابات والوفيات المنشآت الصحية المختبر الخاص باجراء اختبارات كورونا

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