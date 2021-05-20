الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حصيلة تطبيق الإجراءات الاحترازية

6 ملايين جنيه غرامات وغلق 350 سنترا و1905 محلات ومقاهي بالإسكندرية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ما تم  تنفيذه خلال حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء في الفترة من يناير 2021 حتى منتصف مايو 2021.

وأوضح أنه تم إغلاق 350 سنترا تعليميا، وغلق أكثر من 1482 محلا مخالف، وغلق 423 مقهى، وتوجيه 1300 إنذار للمقاهي، كما تم التحفظ على  24 ألف حالة إشغال من المقاهي. 

كما تم تحرير 83 ألف محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

وأوضح أن قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية بلغت حوالي 6 ملايين جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية  أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية لتحقيق سلامة المواطن.

وتابع «الشريف» جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات، مشدداً على التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

 

قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار إغلاق المحال العامة والمولات والمقاهى فى التاسعة مساء.

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