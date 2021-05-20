4 إجراءات تحدد مصير الطلاب غير المسددين للمصروفات بمدارس اللغات (مستند)

تداولت صفحات تواصل اجتماعي، منشورا لمدير مدرسة المرج الرسمية لغات، تضمن أسماء طلاب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة قيل أنهم لم يسددوا المصروفات المدرسية، يحث أولياء أمورهم على سدادها قبل اتخاذ إجراء قانوني اتجاههم، وهو تحويلهم لمدارس حكومية عربي، ما أدى إلى غضبهم واسع من نشر أسماء أبنائهم دون سابق إنذار.

وقال محمد عبدالتواب، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عبر جروب "حلقة وصل بين الوزارة وولي الأمر"، عبر تطبيق "واتساب"، إنه تم إحالة مدير المدرسة للتحقيق، مع التوجيه بإزالة منشور أسماء الطلاب، مناشدا أولياء الأمور في الوقت ذاته على مساعدة المدرسة في دفع المصروفات الدراسية، كون التعليم الرسمي لغات يعتمد على المصروفات المدرسية في تسيير أعمال العام الدارسي.

وفي إجراء لتجنب الأمر، حددت إدارة المدارس الرسمية للغات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي يجب اتباعها حيال التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، وتضمنت:

1- إنذار أولياء الأمور بسداد المصروفات الدراسية وإلا تحويل أبنائهم لمدارس حكومية.

2- حجب نتيجة هؤلاء الطلاب وعدم إعلانها.

3- عدم السماح بالتحاق الطالب بالصف التالي إلا بعد سداد المبالغ المستحقة عليه.

4- إذا لم يستجيب ولي الأمر لدفع المصروفات الدراسية بعد الإنذار الثالث يتم إعداد مذكرة بأسماء الطلاب وعرضها على مدير عام الإدارة لتحويلها إلى التوجيه المالي والإداري والشؤون القانونية بالإدارة العمل اللازم لتحويل غير المسددين للمصروفات إلى المدارس الحكومية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، بضرورة التنبيه على التوجيه المالي والإداري ومسؤل المدارس الرسمية للغات بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية حيال التلاميذ الذين لا يقومون بسداد المصروفات الدراسية منعا من المساءلة القانونية.