الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

تحرير 31 محضر مخالفة للمخابز.. وتوريد 14605 أطنان قمح بمطاي في المنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

نظمت إدارة تموين مركز مطاي شمال محافظة المنيا، حملات تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بالمدينة والقرى لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين والقضاء علي كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

 

تحرير 31 محضرا تموينيا للمخابز المخالفة

 

وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة الحالة التموينية بالأسواق والمخابز، وتسهيل عملية استلام القمح لهذا العام بالشون بالمراكز، قامت إدارة تموين مطاي بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بتنظيم عددا من الحملات التموينية المتنوعة لمراقبة الأسواق والمخابز البلدية والمتاجر بالمدينة والقرى، أسفرت عن تحرير 31 محضرا تموينيا للمخابز المخالفة.

وأضاف أن المحاضر تنوعت المحاضر ما بين ( نقص وزن - عدم اعلان ـ نظافة - شهادة صحية) وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها.

 

توريد 14605 أطنان قمح

 

وفي سياق آخر، أشار إلى أن الإدارة تتابع استلام وتوريد القمح من المزارعين بالمركز للشون المتواجدة، حيث تتم عملية التسليم بسلاسة ويسر دون وجود أي مشاكل، وأن شون مدينة مطاي قد استلمت 14605 أطنان قمح من المزارعين، وجاري استلام الباقي.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد خلال توريد القمح.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن المديرية بجميع إداراتها بمراكز المحافظة التسع تقوم بحملات دورية منتظمة على الأسواق والمخابز البلدية لفرض الرقابة وضمان عدم استغلال المواطنين من بعض التجار الجشعين وضمان توافر كافة السلع للمواطنين والتعامل مع كافة المخالفات من خلال الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.

محافظة محضر تمويني المخابز البلدية شون مطاي قمح

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