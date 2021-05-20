الخميس 20 مايو 2021
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محافظات

سيد قطب «شهيد» في مناهج جامعة طنطا

سيد قطب
سيد قطب

عرف المصريون أياماً سوداء سالت فيها دماء أبنائهم من المدنيين ورجال الشرطة والجيش في عمليات مسلّحة كان السند «الشرعي» لمنفذيها من الإرهابيين ما تحدّث به وكتبه سيد قطب، المنظّر الأول للجماعات الإرهابية المنبثقة من عباءة جماعة «الإخوان»، غير إنَّ أستاذاً في كلية الحقوق في جامعة طنطا يراه «شهيداً».

وعمّت حالة من الغضب والسخط بين طلاب وأساتذة جامعة طنطا بعد أن أقدم أستاذ فيها على الاستشهاد بحكم الوصية لغير الورثة لسيد قطب، الذي أطلق عليه لقب «شهيد».

ونصّت فقرة في كتاب الأستاذ الجامعي على «هذه بعض الحكم من تشريع الوصية التي يعم خيرها الموصى له والأمة بشكل عام، وفي ذلك يقول الشهيد سيد قطب».

وقال مصدر في الجامعة إنَّ هذه الفقرة وردت في مادة «أحكام الوصية في الفقه الإسلامي» لرئيس قسم المادة في الكلية.

وقال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، لـ«الدستور»، إنّه تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً لصحيح القانون.

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IMG_20210520_140539
استاذ بحقوق طنطا يستشهد بسيد قطب ويصفة بالشهيد ورئيس الجامعة اتخاذ الإجراءات القانونية

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