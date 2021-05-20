محافظ الشرقية يعتمد قواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي للعام الدراسي الجديد، وذلك فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

- شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي هي:

- أن يبدأ التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الاطفال عربي اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، وحتى 30 يونيو 2021 تنسيق أول.

- يتم إعلان النتيجة في 10 يوليو 2021، وفي حالة عدم استكمال الأعداد المطلوبة يتم فتح باب القبول في 15 / 7 / 2021 ويمكن فتح تنسيق ثالث في الفترة من 20 / 8 / 2021 وحتي 20 / 9 / 2021 .

- 4 سنوات الحد الأدنى لسن القبول

- يتم حساب السن للقبول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي والمدارس الخاصة اعتبارا من 1 / 10 / 2021، و الحد الأدني لسن القبول أربع سنوات ويتم القبول تنازليا من الأعلي سنا ً.

- يتم فتح المستوي الثاني فقط بالمدارس التي يوجد بها قاعة واحدة لرياض الاطفال على ألا يقل سن الأطفال المقبولين عن خمس سنوات ، و لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بفصول رياض الأطفال.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في الشرقية، أنه يشترط عدم فتح قاعة جديدة أقل من الكثافات المقررة طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، وا يجوز التحويل للطفل بالمستوى الأول من روضة الي روضة أخرى بنفس الإدارة او إدارة أخرى، و الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة في شان التأشيرات الواردة لقبول الطلاب بالمدارس.

وعلي المدرسة الالتزام بالتعليمات الواردة من الشئون المالية والادارية، فيما يخص الطوابع والتمغات المطلوبة لملف التقديم، وعدم قبول أي صورة من صور التبرعات العينية او المادية أثناء استلام الملفات.

- الأوراق المطلوبة للتقديم

أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم ان الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية عربي هى تقديم شهادة الميلاد الاصلية عند التقديم للالتحاق بالروضة ضمن ملف الطفل أو شهادة ميلاد كمبيوتر ، و ضرورة وجود الكشف الطبي معتمد من التأمين الصحي الواقع في نطاق المدرسة، و إقرار من ولي الامر يفيد بقبوله نتيجة التنسيق وفق السن بمعرفة لجنة القبول، و سداد المصروفات المقررة كاملة علي الطفل خلال 15 يوما بعد ظهور نتيجة التنسيق وفي حالة عدم السداد يعتبر اعتذار من ولي الأمر، و يشترط تقديم المستند الدال على أن الطفل مقيم بدائرة الحي او المركز من ( بطاقة الرقم القومي - إيصال كهرباء – غاز - مياه ) لولي الأمر، و تخطر جميع الروضات بهذه الشروط قبل موعد التقديم للالتحاق بالروضة ويتم عمل مقابلة للطفل، و لا يعلن التنسيق الا بعد موافقة الإدارة التعليمية.

- تشكيل لجان للتنسيق على مستوى الإدارة التعليمية

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه سيتم تشكيل لجان للتنسيق على مستوى الإدارة التعليمية والمدرسة لتكون مسؤولة عن مراجعة ومطابقة السن واستيفاء باقي الملف ومراجعة الحي السكني للمتقدمين ، مشيراً إلى ان شروط الموافقة علي فتح فصول جديدة لرياضي الأطفال بالمداس الرسمية عربي هى أن تكون المدرسة الابتدائية التي ستلحق بها فصول رياض اطفال من المدارس التي تعمل فترة واحدة بنظام اليوم الكامل، و أن يكون بالمدرسة عدد مناسب من الحجرات الإضافية التي لا يؤدي تخصيصها لروضة الاطفال الي الحد من قدرة المدرسة علي استيعاب تلاميذ المرحلة الأساسية أو ارتفاع في كثافة الفصول عن المعدلات المقررة .

و أضاف أنه يجب أن يتوافر في المبني، شروط الصلاحيات الهندسية والفنية والصحية ويكون مزوداً بالمرافق المناسبة وبخاصة الأفنية ودورات المياه الصحية، و أن يخصص لرياض الاطفال حجرات بالدور الأرضي جيدة الإضاءة والتهوية وان تحتوي كل حجرة علي حوض منخفض في مستوى الأطفال، و موافقة المديرية او الإدارة التعليمية على ملائمة مبني المدرسة وموقعها وفقا للخريطة التربوية للقرية أو الحي.