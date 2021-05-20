الخميس 20 مايو 2021
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سياسي

«صحة النواب» تطالب بدراسة منح المصريين جرعة ثالثة من لقاحات كورونا

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين

دعا أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، لدراسة منح المواطنين جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدين أهمية بحث الموضوع من كل جوانبه، سواء توقيت التطعيم ونوعه وهل لابد وأن يتطابق مع الجرعتين السابقتين أم لا؟، مشددين في الوقت ذاته على أهمية تلقي اللقاح للوقاية من الفيروس وتقليل حدة الإصابة به.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية منح المواطنين جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرًة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالفعل في منح مواطنيها الجرعة الثالثة، كذلك إنجلترا في طريقها لذلك، باعتبارها ستزيد من مقاومتهم للفيروس، مضيفا  أنه إذا كان اللقاح يحمي من الإصابة لفترة معينة فإنه هذه الفترة ستطول بالجرعة الثالثة.  

 ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه ليس شرطًا أن تكون الجرعة الثالثة من التطعيم من نفس نوع لقاح الجرعتين الأولي والثانية اللذان يعتبران مكملان لبعضهما البعض، فبعض الملقحين في أمريكا حصلوا على لقاح "مودرنا" في الجرعتين الأولى والثانية، فيما  كانت الثالثة من لقاح "جونسون"، منوهًة إلى أن بعض اللقاحات مثل سينوفارم تؤخذ جرعتها الثانية بعد 21 يومًا فيما تكون الجرعة الثانية لأسترازينكا بعد ثلاثة أشهر فيما لم يحدد بعد توقيت منح الجرعة الثالثة.

وناشدت عضو  لجنة الصحة المواطنين بالإسراع للحصول على اللقاح، مبررة بأنه حتى في أسوأ الأحوال إن أصيب من تلقى اللقاح تكون الأعراض أقل حدة عن غيره الذي لم يحصل عليه، ولا يحتاج من تلقى اللقاح للمستشفى ولا للأكسجين في حالة إصابته للمرة الثانية، وذلك لوجود الأجسام المضادة في جسده، كما أن الآشعة على الصدر أثبتت سلامة الرئتين، لافتًة إلى أن أغلب من أصيبوا بكورونا بعد تلقيهم اللقاح كانوا حاملين للفيروس قبل التلقيح وساعدهم اللقاح في تخطي الإصابة.

وأضافت: "يحظر تلقي اللقاح فقط لثلاث حالات وهم الأطفال والحوامل ومرضى السرطان الذين يتلقون علاجًا كيماويًا، فيما عدا ذلك على الجميع سرعة التسجيل وتلقي اللقاح حماية لهم ولأسرهم ولتقليل حدوث موجات أخرى من الفيروس ولمواجهة التحورات التي شهدتها بعض البلاد مثل الهند".

من جهته، طالب الدكتور  مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بدراسة الفكرة بشكل جيد قبل تطبيقها والاستفادة من التجارب السابقة للولايات المتحدة باعتبارها أولى البلدان التي طبقت فكرة الجرعة الثالثة، وحساب الوقت الأنسب للحصول عليها، وهل يمكن منح الجرعة الثالثة لقاح مغاير للجرعتين الأولى والثانية.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، قد أعلن أن الحكومة تبحث منح المواطنين جرعة ثالثة لمواجهة التحورات التي شهدتها بعض البلاد للفيروس.

 

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