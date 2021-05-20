نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تطوير مدرسة الزراعة بالتل الكبير بعد توقفها 8 سنوات

قال المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، إنه عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة المعوقات التي تقف حائلا أمام إحلال وتجديد وإقامة مباني جديدة بمدرسة الزراعة في مركز ومدينة التل الكبير، لاستئناف عملها بكامل طاقتها وتغطية الكثافة الطلابية وذلك بعد توقفها منذ عام 2013، بحضور رمضان أمام نائب مجلس الشيوخ عن دائرة مركز التل الكبير ووكلاء الوزراء المعنيين.

- تذليل كافة العقبات لبناء فصول دراسية مناسبة



و أضاف نائب محافظ الإسماعيلية، فى بيان له، أنه ناقش خلال الاجتماع كافة الإمكانيات المتاحة لتذليل كافة العقبات لبناء فصول دراسية مناسبة لخدمة أبناء أهالي مركز التل الكبير، موضحًا أن تكامل وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والهيئات هو الدور الرئيسي فى النهوض بمراحل التعليم المختلفة، وإتاحة فرص تعليمية لكل الطلاب، مشيرًا إلى أن توجيهات محافظ الاسماعيلية بالتأكيد على تذليل كافة العقبات واستغلال كافة الإمكانيات وتيسير الإجراءات القانونية لإقامة وإحلال وتجديد منشأت بالمدرسة، لخدمة الألآف من أبناء أهالي المنطقة.

- محافظ الإسماعيلية يشكل مجلسا استشاريا للمحافظة



ومن جانب آخر استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عددا من رؤساء النقابات المهنية بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابات المهنية المختلفة لخدمة مواطنى الإسماعيلية ودعم جهود المحافظة لحل مختلف القضايا.

وخلال الاجتماع قرر المحافظ تشكيل مجلس استشاري للمحافظة يتشكل من رؤساء النقابات المهنية بالإسماعيلية، ليكون داعم لجهود المحافظة فى التخصصات المختلفة لكل نقابة.

كما تم مناقشة إنشاء اتحاد مشترك يضم كافة النقابات المهنية بالإسماعيلية فى كيان واحد لخدمة المجتمع الإسماعيلي، ووجه المحافظ بدراسة المقترح من الناحية القانونية تمهيداً لإقراره، خاصة فى ظل الدور الهام الذي تمثله النقابات المهنية والتي تضم نحو 85 ألف عضوا بمختلف النقابات على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ على أن يكون الاجتماع برؤساء النقابات المهنية بالمحافظة، اجتماعا دوريا يعقد شهريا لمناقشة وعرض القضايا والمشكلات العامة التى تهم المواطنين وأعضاء النقابات المهنية بالإسماعيلية.