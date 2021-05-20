إزالة فورية لـ 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق قويسنا ومنوف

محافظ المنوفية : إزالة فورية لـ 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بنطاق قويسنا ومنوف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنفيذ إزالة فورية لـ 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بناحية أشليم على مساحة 713 م2، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي على الأراضي الزراعية، أحدهما بقرية الحامول على مساحة 150 م2، والأخرى بناحية كفر العامرة على مساحة 75 م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة.



أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.



وكان قد وافق محافظ المنوفية على غلق 2 مخبز بلدي أحدهما بناحية مسجد الخضرة بمركز الباجور والآخر بناحية الشهيد فكري ببركة السبع لمدة شهر كامل لمخالفتهم للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 ، 2020 كعقوبة إدارية، وذلك لإعاقة الحملة عن أداء عملها وعدم تمكينها من أداء عملها واستكمال إجراءات التفتيش بالمخبز.



جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.



وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.