خبير اقتصادي: توفير لقاح كورنا يساعد بسرعة نمو الحركة الاقتصادية

قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية الاقتصادية والخبير والمحلل الاقتصادي، إنه مع استمرار تداعيات فيروس كورونا والموجة الثالثة لها تسعى الحكومة عن طريق الإجراءات الاحترازية للحد من الإصابة بالفيروس حتى لا تتأثر معدلات نمو الاقتصاد المصري بالأخص على قطاع السياحة والمشروبات والمطاعم والأنشطة الترفيهية والتى عانت بشدة منذ بداية الجائحة، حيث تم تجهيز وإقامة مركز لتلقي اللقاحات بمعدل 10 آلاف حالة بدءًا من اليوم مما يساعد على نمو وسرعة عودة الحياة.

وأوضح «الإدريسي» فى تصريح لـ«الدستور » أن الحل يكمن فى وعى المواطن واتباعه للإجراءات الاحترازية لأن زيادة الإصابات يترتب عليها مزيد من الإغلاق والإجراءات الاحترازية التى تؤثر بالسلب اقتصادياً .

وأضاف الخبير والمحلل الاقتصادي، أن الدولة تسعى لتوفير اللقاحات لضمان تقليل الإصابة بالفيروس وسرعة التعافي من الآثار السلبية للفيروس على الجانب الاقتصادي و لعودة الحياة كما كانت قبل كورونا و استمرار عجلة التشغيل والإنتاج ، مشيرا إلي أن تعمل الدولة المصرية على توسع فى بأماكن وتوفير اللقاحات وشراء المادة الخامة لتيتم تصنعها وتوفيرها بالمراكز الرئيسية للتلقيح.

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي، أن هناك اهتمام من الدولة لتوفير أكبر عدد من اللقاحات وتوفير العيادة المنتقلة بمعظم المحافظات، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا بعض المناطق نتيجة لعدم تطبيق كافة الإجراءات الاحتزارية والتباعد واستهتار بعض المواطنين من خطورة انتشار الوباء العالمي ، كما ساهمت الدولة على تقليص حجم الإصابات اليومية نتيجة لسرعة اداء الجرعات اللازمة للمواطنين والاهتمام الاكبر لاذوي الامراض المزمينة .

وذكر أن قامت الدولة بتوسع في أماكن اللقاحات وتوفير مراكز تلقيح رئيسية، حيث وصل عدد المراكز إلى 376 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية،

ويدكز أن أنه إقامة مركز تلقى لقاح فيروس كورونا بأرض المعارض، مجهز لاستقبال 10 آلاف مواطن يوميا لتلقى اللقاح، مقسم إلى 96 نقطة تطعيم مع توفير كافة المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى والمواد الإعلامية التوعوية.، وتبلغ القوى البشرية العاملة فى المركز 600 فرد من الأطقم الطبية، ويحتوي على أماكن انتظار للمواطنين تسع لـ 500 فرد، فضلاً عن أنه مزود بنظام انتظار العملاء Queue system وذلك لتسهيل دخول المواطنين ومنع التكدس والازدحام.

كما تم تخصيص 30 فردا للعمل فى الاستعلامات وخدمة المواطنين، إلى جانب توفير عدد 5 عربات جولف لنقل المواطنين غير القادرين من بوابة أرض المعارض وحتى المركز.