الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تتابع توزيع الأسمدة بالمحافظات.. وتؤكد محاسبة المتلاعبين

الدكتور عباس الشناوى
الدكتور عباس الشناوى

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، السفر إلى محافظتي قنا والأقصر، لمتابعة توزيع الأسمدة والتفتيش على الجمعيات الزراعية هناك، وبحث مشاكل المزارعين المتعلقة بالأسمدة.

وأكد الشناوى أن هناك توجيهات مشددة من وزير الزراعة بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة، وأيضا القضاء السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين، مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات.

كما قام د محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بالمرور بعض الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية.

وفحص سجلات صرف الأسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن .


وفي سياق متصل وزير الزراعة كلف مديري مديريات بالمحافظات بالمرور الميداني على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة للمزارعين.

وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تتلقى شكاوى المزارعين من الأسمدة على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.

 

كان عثمان حمزة عضو الجمعية العامة لتجار وموزعي الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، قال في وقت سابق، إن أسعار السماد الحر اليوريا ارتفع من 1000 جنيه للطن إلى 5 آلاف جنيه، وارتفع سعر السماد الآزوتي 700 جنيه، ليصل إلى 4750 جنيه للطن، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تهريب الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية إلى السوق السوداء.

وأكد في تصريحات سابقة للدستور، أن الحصول على الأسمدة من السوق السوداء سيزيد من عملية التهريب مع دخول الموسم الصيفي وعدم وفاء المصانع بالحصص للقطاع الخاص يتم التهرين من الجمعيات الزراعية نتيجة عدم وجود أسمدة حرة في الأسواق للشركات الموزعة، مشيرا إلى أنه من المتوقع تفاقم الأزمة في  شهري يونيو ويوليو نتيجة كثافة الاستهلاك، مطالبا بطرح أسمدة بكميات كبيرة في هذا التوقيت من الشركات المنتجة وزيادة الأرصدة. 

الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة المحافظات وتؤكد محاسبة المقصرين والمتلاعبين

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