الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثالثة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، شعلة أولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثالثة 2021 ،والتي تقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفعاليات التى أقيمت أمام ديوان عام المحافظة ووسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وبحضور مصطفى إبراهيم وكيل وزارة  الشباب والرياضة، ببنى سويف واللواء وليد البيلي رئيس مدينة بنى سويف

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ثم انطلاق شعلة الأولمبياد بمشاركة أحد الطلائع ،والتى تسلمها منه المحافظ الدكتور  محمد هاني غنيم" إيذاناً ببدء فعاليات الأولمبياد على المستوى المحلى للمحافظة،حيث تحرك الطلائع والأطفال من أمام الديوان العام مروررا بطريق الكورنيش حتى مركز شباب العبور

وفي كلمته بهذه المناسبة أشار محافظ بني سويف إلى أن أولمبياد الطفل المصرى هو محاكاة للدورة الأوليمبية العالمية، والذى يهدف إلى صقل مواهب الطلائع فى مختلف الرياضات والألعاب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات والبطولات ، مؤكدا على أهمية  تقديم كافة أوجه  سبل الدعم لإنجاح منافسات الأوليمبياد،مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا

من جانبه أضاف مصطفى إبراهيم  وكيل وزارة الشباب بمحافظة بنى سويف أنه تم فتح باب التسجيل في الأوليمباد حتى 15 يونيه القادم، من خلال 10 مواقع (مقر المديرية، مقار الإدارات الشباب والرياضة الفرعية بالمدن ، مركز شباب العبور ، مركز شباب مدينة ببا)،لافتاً إلى أن منافسات الأوليمبياد الطفل المصري ( بنين وبنات من مواليد 2007 حتى 2009)ستكون في عدد من الألعاب الجماعية والفردية (خماسي قدم، سلة، طائرة ،يد، ألعاب قوى، كاراتيه، تايكوندو، تنس طاولة ،سباحة ، رفع أثقال ، مصارعة، جودو) وذلك على المستوى المحلى للمحافظة ثم تأهل وتصعيد الفائزين إلى المنافسة على مستوى الجمهورية.

بني سويف محافظة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الشباب والرياضة فيروس كورونا

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