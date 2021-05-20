الخميس 20 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تُسجل 1401 إصابة جديدة.. و3 وفيات بكورونا في 24 ساعة

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة الاماراتية 1,401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد من جنسيات مختلفة، خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المصابين منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد إلى 551 ألفا و430 حالة.


وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ،اليوم الخميس ، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل وفاة 3 حالات ليبلغ عدد الوفيات 1,642 حالة ، وأن حالات الشفاء بلغت 1,374 حالة جديدة ، ليصل مجموع حالات الشفاء 531,459 حالة.


إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 164 مليونا و914 ألفا و739 حالة.


وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و417 ألفا و982 حالة.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

الإمارات كورونا كورونا الم ستجد فيروس كورونا

الأكثر قراءة

الآن.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2021.. "الشهادة الإعدادية"

رئيس الوزراء يشهد تطعيم مواطنين ضد كورونا بأرض المعارض

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

«بروفة».. وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» الهدف من امتحان مايو للشهادة الثانوية

وزير النقل: وقف تشغيل القطارات القديمة أول ديسمبر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 20-5-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طيران الاحتلال الإسرائيلي يدك غزة بـ30 غارة جوية ويصيب 13 فلسطينيا

وزير الدفاع الأمريكي: العنف المتصاعد في غزة ليس حلًا

الرئيس الفلسطينى: التصعيد الإسرائيلى يتطلب البدء بحل سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية