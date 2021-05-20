إصابة سائح أمريكي وسيدة سعودية في حادث سيارة بالبحرالأحمر

أصيب ظهر اليوم الخميس سائح أمريكي الجنسية وسيدة سعودية الجنسية، في حادث انقلاب سيارة بطريق مرسي علم القصير جنوبي محافظة البحرالاحمر، وتم نقل المصابين لمستشفي القصير المركزي، لتلقي العلاج اللازم وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات البحرالاحمر اخطارًا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "القصير -مرسي علم" جنوبي المحافظة، وكان بين المصابين سائح امريكي الجنسية وسيدة سعودية الجنسية، وعلي الفور تم الدفع بسيارة اسعاف لنقل المصابين لاقرب مستشفي وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وأكد مصدر طبي أن المصابين جاءت إصاباتهم ما بين الخفيفة والمتوسطة، ويتلقون العلاج بالمستشفي، وجار اتخاذ اللازم وتحرير محضربالواقعة واخطار الجهات المختصة.

صحة البحرالاحمر: تعلن الانتهاء من تلقيح جميع العاملين بفنادق جنوب المحافظة ضد كورونا

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحرالاحمر في وقتٍ سابق الانتهاء تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بمدن جنوب المحافظة،وهي مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، حيث أن صحة البحر الأحمر بدأت فى تطعيم جميع العاملين في قطاع السياحة في الثامن منشهر ابريل الماضي ضد فيروس كورونا المستجد.