الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق في سقوط مُسن من الطابق السادس بالزيتون

جثة مسن
جثة مسن

صرحت نيابة الزيتون الجزئية، بدفن جثة رجل مسن في العقد السادس من العمر لقي مصرعه بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق السادس بأحد عقارات منطقة الزيتون، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتبين من التحقيقات أن الأهالي نقلوا المتوفى مصابًا إلى مستشفى الزهراء بالزيتون، حيث تبين إصابته بكسور وجروح بالغة نتيجة السقوط من علو، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، والتي أمرت بالتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

الأمن العام 

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عددا من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

 وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

نيابة الزيتون رجل مسن دفن جثة رجل مسن شرفة منزله الطابق السادس

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