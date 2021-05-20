الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: نعمل على إقامة معرض لمنتجات الطلاب

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن نية الوزارة لإقامة معرض الطلاب المنتجين لدعم الطلاب الذين قاموا بتنفيذ مشروعات صغيرة ومنتجات بسيطة لهم.

وأعربت الوزيرة عن أملها في التعاون المثمر مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم ونشر التوعية ببرامج وجهود الوزارة في ربوع مصر.

من جانبه، وجه المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر الوزارة على الجهود الكبيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين الوزارة والتنسيقية التي تضم شبابًا يمثلون ٢٦ حزبًا.

وأضاف أن المبادرة تهدف للتيسير على المواطن البسيط في المحافظات، والذي لا يتمكن من التعامل مع الوسائل التكنولوجية للتواصل مع الوزارة، وسيكون شباب التنسيقية بمثابة همزة وصل بينهم وبين الوزارة لإنجاز مصالحهم.

جاء ذلك خلال توقيع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والنائب عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بروتوكول تعاون لإطلاق مبادرة «كلنا بنساعد» كأولى مبادرات التعاون بين الجانبين، حيث تهدف المبادرة التنسيق فيما يخص طلبات المواطنين التى ترد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن طريق أعضائها، وتتعلق بأنشطة ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعى المختلفة مثل “برنامج تكافل وكرامة، وفرصة، والمعاشات والتأمينات، وغيرها من البرامج”، على أن تقوم المبادرة بتسهيل الإجراءات خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من المواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع الوسائط الرقمية والتكنولوجيا والتواصل المباشر مع الوزارة، سواء مركزيا أو عن طريق المديريات، وذلك لتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين.

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