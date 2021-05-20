الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الشورى اليمني مستجدات الأوضاع في اليمن

⁧‫سامح شكري‬⁩ ورئيس
⁧‫سامح شكري‬⁩ ورئيس مجلس الشورى اليمني

يلتقى ‏وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ويبحث معه مستجدات الأزمة في ⁧‫اليمن‬⁩ الشقيق، وسُبل تعزيز التسوية السياسية بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق.

يأتي هذا فيما يعقد مجلس وزراء الشباب العرب دورته العادية الرابعة والأربعين "عن بُعد" يوم الخميس المقبل برئاسة اليمن ويسبقه الأربعاء، اجتماع الدورة السادسة والستين للمكتب التنفيذي للمجلس برئاسة مصر وعضوية كل من: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتونس والمملكة العربية السعودية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت وليبيا.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في تصريح اليوم الخميس، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الشباب والرياضة- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) دعت إلى عقد اجتماعات اللجان الفنية المعاونة (الشبابية - والرياضية – المالية) خلال الفترة من 23- 25 مايو الجاري عبر "الفيديو كونفرانس" .

وأشارت السفيرة أبو غزالة إلى التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19 (فيروس كورونا المستجد) والتغيرات المتسارعة العالمية والإقليمية حول الشباب العربي خاصة.

وأكدت الاهتمام الجاد والمتواصل على مستوى القادة ووزراء الشباب والحكومات العربية بالشباب العربي ومستقبله باعتباره طاقة بشرية هائلة لدعم التنمية العربية وما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل جائحة كورونا.

وشددت على دعم جامعة الدول العربية للشباب العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 (فيروس كورونا المستجد) من خلال العمل معًا من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية الشباب العربي من هذا الوباء الخطير، وحرصها على الشباب العربي في ظل هذه الجائحة والذي يعد من بين أهم أولويات الجامعة العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي.

وزير الخارجية سامح شكري اليمن رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر الأزمة في اليمن

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