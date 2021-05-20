الفلبين تسجل 6100 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، 6 آلاف و100 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة (فلبين ستار) المحلية، اليوم الخميس، بأن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى مليون و165 ألفا و155 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و 641 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين في الفلبين ارتفع إلى مليون و93 ألفا و602 شخص بعد تعافي 4 آلاف و71 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما لا تزال هناك 51 ألفا و 912 حالة نشطة.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 164 مليونا و914 ألفا و 739 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و417 ألفا و 982 حالة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.