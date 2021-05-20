الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق المتهمين بقتل شهيد الشهامة في الشرقية للمفتي

شهيد الشهامة بالشرقية
شهيد الشهامة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، إحالة أوراق سائق ونجليه بمدينة العاشر من رمضان لقتلهم شاب داخل موقف الأردنية، إلى مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي فى الحكم بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 8 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

 

وترجع أحداث القضية رقم  8958 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 20 يناير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم  أول العاشر، يفيد ورود إشارة مستشفي التأمين الصحى بوصول "محمد عبد الله" 21 سنة عامل بمصنع بمدينة العاشر من رمضان، لمستشفى التأمين جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر من ناحية اليسار.

 

وكشفت التحريات التى قام بها ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة محمد أسامة منير، رئيس المباحث، وبرئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر من رمضان، وبإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، أثناء استقلال المجني عليه سيارة سرفيس مع سائق صديقه يدعى "هشام"، حدثت بين السائق وسائق آخر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب من داخل موقف الأردنية.

وبعد أن تدخل المجنى عليه للدفاع عن السائق صديقه ومرت ساعات من المشاجرة حاول عدد من السائقين بالمواقف الصلح بينهما وتم حضور كل من السائق وبرفقته المجنى عليه للتصالح مع الطرف الثانى "صلاح ع" 19 عاما سائق فقام المتهم "صلاح" وشقيقه "أحمد" 26 عاما سائق بقتل "محمد" بالسكين بتحريض من والدهما ا" على ص م" 57 سنة سائق وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب ونجليه المتهمان.


وقررت نيابة العاشر من رمضان برئاسة محمد عبد الودود، رئيس النيابة، نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار، وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وقررت حبس الأب ونجليه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ثم قدمتهم النيابة العامة من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب، ومحمد سعيد أبوخضرة من تنفيذ الجنايات.

محكمة جنايات الزقازيق مفتي الديار المصرية إسلام شهيد الشهامة مستشفى التأمين الصحي أخبار الشرقية

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