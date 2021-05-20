الصحة العراقية تحذر من أشخاص غير مخولين يروجون لعلاج كورونا

حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية من أشخاص غير مخولين يقومون بالترويج للعلاج من فيروس كورونا في أماكن غير رسمية ومن دون الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس، "أن وزارة الصحة والبيئة والتزاما بمسؤولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تحرص على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية كافة لمجابهة جائحة كورونا والصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حفاظا على الأمن الصحي العراقي وحماية للمواطنين من خطر الجائحة بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية".

وأكدت الوزارة أن الترويج لتلك الممارسات تعاقب عليه المادة 368 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة1969 مما إقتضى التنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لمتابعة التهديدات التي يشكلها هؤلاء الأشخاص على صحة المجتمع والأفراد وإصدار أوامر استقدام والقاء القبض عليهم بناء على شكاوى المواطنين وحسب القانون العراقي النافذ.

ودعا البيان جميع المؤسسات الرسمية الى التعاون والتنسيق للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة التي أدت إلى مضاعفات خطيرة على الواقع الصحي للمواطنين بسبب استماع البعض واتباعهم لإجراءات غير علمية في الوقاية والعلاج من وباء كورونا.

وثمنت الوزارة جهود نقابة الأطباء في إتخاذها للاجراءات القانونية للحد من التجاوزات على أخلاقيات وأصول المهنة من الذين عرّضوا حياةَ المواطنين للخطر وساهموا في نشر ثقافة عدم الإلتزام بالقانون والتعليمات الصادرة عن الجهات العليا المخولة، ونستنكر التهديدات التي تطالها لتنفيذ اجراءاتها القانونية والوطنية ونؤكد التضامن و التنسيق الكامل بين وزارتنا و النقابة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 4609 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و151 ألفًا و 557 حالة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أمس الأربعاء- أنه تم تسجيل 5090 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و61 ألفًا و 975 حالة بنسبة شفاء 92.2%.

