محافظ مطروح: مستعدون لموسم الصيف بعد تطوير الشواطئ لاستقبال المصطافين

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة مستعدة لاستقبال موسم الصيف السياحي مع بدء فتح الشواطئ لاستقبال الرواد وزائري المحافظة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصاً على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الاستعدادات مستمرة وقطار التنمية لم يتوقف برغم الجهود الأخرى لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على كل مناحي الحياة.

- استعداد مبكر للموسم



وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم الاستعداد مبكراً مع تجهيز جميع الشواطئ العامة والمتابعة اليومية من أعمال تسوية رمال الشواطئ بعد أعمال المد والجزر طوال فصل الشتاء بالإضافة إلى متابعة أعمال الترميم والدهان والإنارة بكورنيش المدينة.

- إعداد الضوابط واللوائح الخاصة بكيفية استغلال الشواطئ

وشدد المحافظ على سرعة الإجراءات في وضع وإعداد الضوابط واللوائح الخاصة بكيفية استغلال الشواطئ والأسعار خاصة أسعار الدخول وتراخيص الشماسي لتكون مناسبة والتي تحقق المصلحة العامة مع الحفاظ على تحقيق العائد الاقتصادي من موسم الصيف السياحي والتواصل المستمر مع الشباب والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لتحقيق أقصى استفادة وتوفير مزيد من فرص العمل والتشغيل بالشواطئ مشيرا إلى إدراك أهمية موسم الصيف السياحي لأهالي مطروح، خاصة بعد الفترة الماضية وغلق الشواطئ العامة في العام الماضي مع جائحة كورونا حفاظاً على الصحة العامة.



وأوضح "شعيب " أنه تم الاستعداد بالشواطئ التي تم تطويرها على أحدث مستوى لاستقبال روادها وزائريها كشاطئ روميل وكليوباترا والغرام وكورنيش الأبيض الجديد مع تأهيل شاطئ عجيبة وتطوير بوابات الألسنة وعمل كافتيريات ورفع كفاءة الكورنيش، مشددا على منع إقامة أي حائل للرؤية على الكورنيش يحجب رؤية البحر، بالإضافة إلى أنه تم إعداد دورات تدريب للمنقذيين بشواطئ مطروح بالتعاون بين المحافظة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.



- تطوير بوابة مدخل مدينة مرسى مطروح



وأضاف أنه جاري تطوير بوابة مدخل مدينة مرسى مطروح بالكيلو 21 بالشكل الحضاري اللائق، بِنَاءَا على طلب جماهيري من المقيمين والمصيفين والمترددين على المدينة، وفتح عدد من الشرايين المرورية الجديدة خاصة للوصول إلى الشواطئ لتيسير حركة المواصلات ومنع الازدحام ومنها إنشاء محور مروري جديد من علم الروم حتى الطريق الدولي بالكيلو 9 أمام القرية الأولمبية ( شارع المرحوم الدكتور على حميدة ) بطول نحو 10 كم.



وتابع أنه تم افتتاح محور الشهيد مفتاح العشيبي بطريق القصر عجيبة بطول 3, 2كم، بالإضافة إلى رصف طريق باب البحر أندلسية طريق الأمل الجديد بعد سنوات، مما يخفف الازدحام على طريق علم الروم مشيرا إلى أنه تم العمل على رفع كفاءة البنية التحتية مع إعادة تأهيل وتطوير عدد من الطرق والشوارع وإعادة الشيء لأصله كمناطق الليدو وباب البحر ووسط المدينة وزاهر جلال وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على توافر مياه الشرب بجميع المناطق مع تشغيل محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة 60ألف م3، بالإضافة إلى الوارد من خارج مدينة مرسى مطروح.



ولفت المحافظ إلى أنه جاري الإسراع في المرحلة الثالثة لمشروع الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح وتشغيلها لخدمة مناطق عديدة، واستيعاب الزيادة خلال موسم الصيف، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل المدفن الصحي بالكيلو 29 طريق مطروح سيوة في نهاية يونيه القادم بما يعمل على الارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة مشددا المتابعة المستمرة للخدمات الطبية والصحية بجميع مستشفيات مطروح مع التأكيد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك كميات السلع التموينية والغذائية والوقود الكافية بجميع مدن المحافظة وخاصة بالمناطق الساحلية.

مرسى مطروح

مرسى مطروح

مرسى مطروح

مرسى مطروح

مرسى مطروح

مرسى مطروح

مرسى مطروح

مرسى مطروح

مرسى مطروح

مرسى مطروح

مرسى مطروح

مرسى مطروح

مرسى مطروح