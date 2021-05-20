ضبط 1212 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة في حملات الداخلية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1212) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية: ضبط (2٫5 طن"أسماك - جمبرى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1٫2 طن "أسماك") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.

ضبط (5,47 طن "سكر – أرز - تمور– 1120 لفة "قمر الدين") "بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على (473٫403 جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.



ضبط (مالكة مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) وبحوزتها (358 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قامت المذكورة بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها – 450 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم) قامت بتجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق.

ضبط (مالكة محل بدال تموينى – بمحافظة بالقاهرة) ، وبحوزتها (1,4 طن "سكر تموينى" – 300 عبوة "زيت تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية .. قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.



ضبط (المدير المسئول عن صيدلية – بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته (20٫000 قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة "مجهولة المصدر" ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة – 4 جهاز قياس الضغط – قياس السكر بالدم) بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



ضبط (2 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية ذات الآثر البالغ على الثروة الحيوانية والداجنة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.