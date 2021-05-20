اقتراح برلماني لتوفير فرص عمل للشباب في مشروعات إعمار غزة

تقدم النائب إبراهيم نظير، نائب شمال أسيوط عن حزب مستقبل وطن، إلى المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة - بشأن ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة المصرية بإعادة إعمار قطاع غزة، لإتاحة فرص العمل لأبناء مصر بالشركات المصرية التى سوف تقوم بتنفيذ المشروعات، نظرا لجاهزية وإستعداد الشباب المصرى للعمل بكل جد واجتهاد لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية وانتظارهم لإتاحة الفرص من الحكومة - ممثلة فى وزارة القوى العاملة وذلك على غرار توجه الدولة السابق وتمكين أبناء الوطن من العمل فى مبادرة حياه كريمة لتطوير المدن والقرى الأكثر احتياجا.

وفي السياق أشاد النائب بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بقطاع غزة جراء الأحداث الأخيرة، مشيرا الى أن تلك المشروعات سوف تنفذها شركات مصرية، مؤكدا على أن مصر تواصل بذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل وإنهاءالنزاعات فى فلسطين، وتكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، التى تهدف إلى إنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وتحديدا قطاعات الإنشاء والبناء، مثل مصانع الاسمنت ومصانع الحديد، وكذلك شركات البناء المصريه وشركات الكهرباء.

وقال النائب ابرهيم نظير عضو مجلس النواب عن محافظة اسيوط ان تلك المبادؤة تنم عن تفكير جاد فى حل نهائى للنزاعات التى تدور بقطاع غزة ولكن بشكل عملى بعيدا عن اى حلول أخرى غير مجدية.

وأكد نظير أن المصريين جميعا مستعدون لتحمل الدور المجتمعى تجاه القضية الفلسطينية، لأنها من أولويات الدولة المصرية، وأنه لابد أن تتيح الشركات المصرية فرص العمل للشباب المصرى المتخصص فى جميع المجالات، تحقيقا للإستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وإمتدادا لقطار التنمية ولحماية أجل حماية الأمن القومى المصرى.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح أمس الأول بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.