انتهاء تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل الإثارة والتشويق «زودياك»

انتهى نجوم مسلسل “زودياك ” من التحضير للجزء الثانى من العمل، وعقد المخرج محمود كامل جلسات عمل مكثفة مع ابطاله لتحديد موعد نهائى للتصوير ليعرض فى الموسم الشتوى المقبل على احدى المنصات الإلكترونية .

حقق "زودياك"، والذى تم عرضه فى رمضان قبل الماضى على المنصة الإلكترونية viu، نجاحا كبيرا، وهو الإنتاج الدرامي الأول لأحد أعمال الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، المعروف برائد أدب المغامرة والرعب العربي.

يتتبع المسلسل المؤلف من 15 حلقة تفاصيل حياة مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين يواجهون لعنة تسلب حياة من حولهم بطريقة مرتبطة بالبرج الفلكي للضحية يخوضون مغامرة، من أجل إنقاذ حياتهم أنفسهم، وتقودهم مغامرتهم إلي أصل اللعنة: مصر الفرعونية، بطولة أسماء أبواليزيد وخالد أنور ومي الغيطي.



زوديالك مسلسل تشويقي تدور أحداثه حول تورط مجموعة من طلاب الجامعة في سلسلة من الجرائم الغامضة بعد اشتراكهم في تحقيق صحفي يتناول حياة عالم فلك مشهور، وتتعقد الأمور بعد أن تصيبهم لعنة سحرية غير مفهومة تقتنص أرواحهم كلٌ حسب برجه الفلكي واحدًا تلو الآخر.



ويتوصل مجموعة من المغامرين إلى مومياء فرعونية ذات قدرات سحرية مزعومة، ويمارسون طقوسا غامضة لإعادة إحياء صاحب المومياء، بينما تجد مجموعة طلاب جامعيين نفسها متورطة في تقرير صحفي يفضح عدنان، الفلكي المعروف، بسبب نشاطات غير قانونية لها علاقة بغسيل أموال.

و"زودياك" بطولة مجموعة من النجوم الشباب منهم هند عبدالحليم، وخالد أنور، ومحمد مهران، وأحمد خالد صالح، وأسماء أبواليزيد، وهو من إنتاج شركة فيلم كلينك، ومستوحي من قصة "حظك اليوم" للدكتور أحمد خالد توفيق، ورشة الكتابة تحت إشراف محمد المعتصم، ومن إخراج محمود كامل.