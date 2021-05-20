الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال لقائه نواب البرلمان.. محافظ المنيا: إنشاء موقف سيارات أسفل كوبري النيل ببني مزار

محافظ المنيا
محافظ المنيا





 


عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن جميع دوائر مراكز المحافظة، لمناقشة اهم القضايا التي تمس حياة المواطنين، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة.


جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام، رؤساء المدن، وكلاء الوزارة، ومديري المديريات الخدمية، والجهات المعنية.


وأشاد النواب، بسرعة الاستجابة لكافة الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات، مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.


ناقش المحافظ، معدلات تنفيذ اعمال المشروعات المقامة بالقري المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودعا المحافظ نواب البرلمان إلي المشاركة في تقديم المقترحات لتطوير تلك القرى والاستفادة من الآراء والأفكار التي تصلح للتنفيذ على ارض الواقع، وذلك بهدف رفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة.


وخلال اللقاء ، استجاب المحافظ، لطلب أحد النواب لإنشاء موقف سيارات أسفل كوبري النيل بمركز بني مزار، ضمن خطة المحافظة لتنمية كافة الجوانب المتعلقة بالتيسير على المواطنين، كما وجه المحافظ، رؤساء المدن بتكثيف الرقابة على التكاتك والالتزام التام بعدم السير داخل المدن.


استعرض المحافظ، جهود دعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تم تركيب تنكات اكسجين اضافية بالمستشفيات، مؤكدا على استمرار تركيب التنكات بكافة مستشفيات المحافظة، وأشار إلي أن محافظة المنيا تعد من أوائل المحافظات التي تم بها تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من خلال مراكز تطعيم متنقلة، وذلك بهدف التوسع في توفير اللقاح والوصول لكافة فئات المواطنين ، كما استعرض المحافظ ، الأعمال الجاري تنفيذها بشارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.


وجه المحافظ، بسرعة إنهاء الأعمال بشارع الصفصافة بمركز سمالوط، موجها بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة ، للعمل علي إنجاز كافة الاعمال ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري.

 

 

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