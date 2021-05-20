أفلام أجنبية تنافس المصرية على إيرادات شباك التذاكر بموسم عيد الفطر

حققت بعض الأفلام الأجنبية إيرادات جيدة في شباك التذاكر بأفلام موسم عيد الفطر المبارك بعد المنافسة للمرة الأولى مع الأفلام المصرية 3 أفلام فقط هي “أحمد نوتردام وديدو وثانية واحدة” بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.

أفلام أجنبية تحقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر

حقق فيلم Mortal Kombat من بطولة جيسيكا مكنامي وجوش لاوسون وجو تاسليم شاين هان غيرادات هائلة حيث جمع خلال أسبوع العيد 580 ألف جنيه، وتدور القصة حول في قالب من التشويق واﻹثارة حول بطل شاب يتورط في معركة طاحنة متعددة الأبعاد؛ فيبدأ في إدراك إمكانياته الحقيقية من خلال خوضه هذه التجربة.

وجمع الفيلم الملحمي الكيبر Godzilla vs. Kong أثناء تواجده بالسينمات خلال أسبوع عيد الفطر إيرادات بقيمة 455 ألف جنيه حيث يعرض بالتقنيات العالية مثل آيماكس، وهو من بطولة إيزا جونزاليز وميلي بوبي براون وألكسندر سكارسجارد وريبيكا هول، والفيلم يدور في أحداثه حول المواجهة المنتظرة والحاسمة التي ستقع بين كونج العظيم وجودزيلا التي لا يمكن إيقافها، كل ذلك والعالم يرى ويراقب من منهم سيكون ملك كل الوحوش.

ووصلت إيرادات الفيلم الأسترالي Peter Rabbit 2: The Runaway في اسبوع العيد إلى 200 ألف جنيه والفيلم تدور أحداثه بعد زواج "بينا وتوماس" ونشر رواية مستوحاة من مغامرات بيتر والأرانب، يشعر بيتر أن الجميع يراه كمتمرد، وبينما ينشغل توماس وبيا في مغامرة، يقرر بيتر الهرب والفيلم من بطولة جيمس كوردن وشاكيلا زاب وديفيد أويلو وداليب سوندي.

وانضم أمس إلى الأفلام الأجنبية المعروضة 3 أفلام جديدة تسعى للحصول على إيرادات عالية مع تراجع الأعمال المصرية بداية من أمس، وهم فيلم Grand Isle الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم إيميلي ماري بالمر ولوكا بينوارد وكادي ستريكلاند وزولاي هيناو، وفيلم Seance بطولة كل من سوكي ووترهاوس وماداسين بيتي وإنانا سركيس وإيلا راي سميث والفيلم من تأليف وإخراج سيمون باريت، والفيلم الثالث هو فيلم F9 من الأفلام المنتظرة في السينمات المصرية بطولة فين ديزل.