تصدير 5 آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش

تصدير 5آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، استقبال ميناء العريش البحري التابع للهيئة الاقتصادية السفينة الروسية ROSTOV NA DONA القادمة من دمياط، حيث يبلغ طول السفينة 138.3 متر بغاطس 3.9 متر، وذلك لشحن 5 آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة، فإن ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية قد سجل دخول 23 سفينة منذ يناير الماضي، والتاسعة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية، ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش 39 ألف طن.

الجدير بالذكر أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن .بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 4 سفن ويتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة.



وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة Ayse telli وجنسيتها تركي ويبلغ طولها 99 متراً بغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 5250 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينة حاويات بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 4 سفن حاويات ومتواجد علي الارصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.