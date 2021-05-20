اليوم..محافظ بورسعيد يستقبل شعلة "أولمبياد الطفل المصري" بميدان الشهداء

يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في الخامسة من عصر اليوم الخميس، شعلة أولمبياد الطفل المصري 2021 بميدان الشهداء.

تقام الأولمبياد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد نموذجاً لمحاكاة للدورة الأولمبية، وتهدف إلى بث الروح الرياضية وتعريف الطلائع بأهداف ميثاق الدورات الأولمبية.

يشارك في أولمبياد الطفل المصري 2021 في نسختة الثالثة الأطفال من سن 12 إلى 14 عاماً، من المشاركين من مراكز الشباب والأندية، وييم التسجيل إلكترونيا داخل مراكز الشباب وآخر موعد لتسجيل المشاركة من الجنسين 30 مايو الحالي.



تضم الألعاب الأولمبية 11 لعبة هي "كرة القدم خماسيات، كرة السلة، الكرة للطائرة، كرة اليد، التايكوندو، الجودو، تنس الطاولة، المصارعة، السباحة، ألعاب القوي، رفع الأثقال".

وكان قد افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سوق العصر الحضارى بحى العرب، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مديرالأمن، وعادل عبد الفتاح رئيس حى العرب.



وأكد محافظ بورسعيد أنه تم إنشاء سوق العصر الجديد بحى العرب تماشيا مع الطفرة الخدمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا، واستكمالا لسلسلة الأسواق الحديثة التى أقامتها المحافظة كسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، ولإنهاء عصر الأسواق العشوائية والاشغالات و تحقيق مجتمعات خدمية على أعلى مستوى ، لافتا أنه جرى تصميم السوق على أحدث طراز بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص المحال البديلة بالسوق لجميع المستحقين.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم إزالة الأسواق العشوائية بالمنطقة بالتوازى مع افتتاح سوق العصر الجديد ، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق، وذلك لتحقيق مظهر حضارى لائق يتناسب مع أعمال التنمية التى تشهدها كافة المجالات ببورسعيد، ووجه المحافظ بمنع عودة أى أشكال للعشوائيات بالمنطقة ، وتطبيق الإجراءات الحازمة ضد المخالفين وواضعى الاشغالات والتعديات، لافتا أن كافة أحياء بورسعيد تشهد إعادة هيكلة وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حديثة تحقق سيل الراحة للمواطنين وترفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن سوق العصر الجديد مقام على مساحة ٢٠٠٠ م2 بالإضافة إلى الطرق المحيطة به ليستقبل الباعة الموجودين بـعدد من الاسواق العشوائية، ويتكون السوق من ٧٢ باكية بالإضافة إلى ٥٥ محلا تضم عددا من الأنشطة المختلفة، وأنه تم مراعاة اختيار موقع السوق الجديد بالقرب من نفس المنطقة التي كانت يوجد بها الباعة.